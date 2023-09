Raspadori a Dazn: “Bologna è casa, emozionante giocare davanti a famiglia e amici”

Raspadori prima di Bologna-Napoli: “Emozionante giocare qui, è casa mia. Felice di essere davanti a famiglia e amici che saranno in curva”.

CALCIO NAPOLI. Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Bologna: “E’ emozionante venire a giocare qui, sono a casa mia davanti alla mia famiglia e ad alcuni amici che saranno in curva. Sarà davvero emozionante e sono felice di essere qui”.

Parole d’amore di Raspadori nei confronti di Bologna, la sua città natale, dove ritroverà gli affetti più cari sugli spalti. Una spinta emotiva in più per l’attaccante azzurro, chiamato a dare il proprio contributo per guidare il Napoli di Garcia alla vittoria contro gli uomini di Thiago Motta.

Dopo il mezzo passo falso col Genoa, gli azzurri vogliono tornare al successo al Dall’Ara. Raspadori è carico e motivato, la presenza di familiari e amici in curva sarà un incentivo ulteriore a fare bene e regalare una gioia ai tifosi partenopei.