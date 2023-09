Pedullà critica Garcia, i tifosi del Napoli rispondono: “Vieni tu”

Dopo il pari col Bologna, il giornalista Alfredo Pedullà ha criticato sui social le scelte di Garcia. I tifosi del Napoli hanno risposto per le rime.

CALCIO NAPOLI. Il pareggio per 0-0 del Napoli sul campo del Bologna nella 5a giornata di Serie A ha suscitato diverse critiche nei confronti dell’allenatore Rudi Garcia. In particolare il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo profilo Twitter, ha messo nel mirino alcune scelte del tecnico francese.

“Giacomo Raspadori fuori ruolo ancora. Non sostituisci MAI il tuo leader (Osimhen) se devi vincere, soprattutto se ha appena sbagliato un rigore” ha scritto Pedullà. E ancora: “Osimhen non va sostituito MAI dopo un penalty fallito, è una questione di tatto e di buon senso“.

Secondo Pedullà, Raspadori è stato schierato in una posizione non congeniale, mentre la sostituzione di Osimhen dopo l’errore dal dischetto è stato un errore imperdonabile. I tifosi gli hanno risposto invitandolo ad fare l’allenatore, ma lui ha replicato: “Io faccio un altro mestiere, prendete spunto con un po’ di umiltà”.

“Pedullà ha ragione, Raspadori è stato utilizzato male e la sostituzione di Osimhen è stata un errore imperdonabile. Garcia deve invertire subito la rotta”.

“Basta critiche, diamoci tutti una calmata. Il campionato è lungo, c’è tempo per recuperare. Garcia saprà risolvere i problemi”.

“Pedullà pensi al calciomercato e lasci stare Garcia. Lui sa come gestire la squadra meglio di tutti”.

“Sono d’accordo con Pedullà, il Napoli di Garcia finora ha deluso le aspettative. Deve darsi una mossa perché i tifosi sono stanchi”.

“Pedullà fa il fenomeno ma non capisce nulla di calcio. Fiducia a Garcia, troverà la quadra con tempo e lavoro”.

“Basta polemiche inutili. Sosteniamo la squadra e l’allenatore. Il campionato è appena iniziato”.

Garcia, nonostante l’ottima rosa ereditata, finora non è riuscito a trovare la quadra e a esprimere un gioco brillante. Col Bologna è arrivato l’ennesimo pareggio deludente.