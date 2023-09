Napoli, chi dovrebbe essere il rigorista? Improta ha le idee chiare

La discussione sul rigorista del Napoli si riaccende dopo l’errore di Osimhen. Il pensiero dell’ex giocatore azzurro, Gianni Improta.

La quinta giornata del campionato italiano di Serie A ha visto il Napoli affrontare il Bologna in una partita che si è conclusa con un pareggio a reti bianche. Tuttavia, uno degli argomenti più discussi dopo la partita è stato l’errore di Victor Osimhen dal dischetto. Con 8 rigori sbagliati su 21 tentativi nelle ultime stagioni, è evidente che ci sia un problema nella scelta del rigorista all’interno della squadra.

Gianni Improta, ex giocatore del Napoli, ha condiviso la sua opinione su chi dovrebbe essere il rigorista designato per il club. Improta ha ricordato un episodio del passato quando l’ex allenatore del Napoli, Giuseppe Chiappella, lo nominò come rigorista ufficiale. Secondo Improta, ora è il momento di dare a Khvicha Kvaratskhelia l’opportunità di dimostrare il suo valore.

“Quando Giuseppe Chiappella (ex allenatore del Napoli, n.d.r.) si impose ad Altafini, alzandosi dalla panchina e dicendo che dovevo essere io a tirarli, diventai il rigorista ufficiale. Perché lo dico? Perché Kvaratskhelia, lo sappiamo, sta penando per segnare: quale occasione migliore di un rigore, secondo voi, per farlo sbloccare? In quel momento, pensavo che avrebbe tirato lui. Invece, così non è stato. Per un attaccante, un gol significa tutto. Io opto per il georgiano” ha detto l’ex calciatore ai microfoni di Radio Marte.