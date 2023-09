Infortunio Juan Jesus, i tempi di recupero: ecco quando rientrerà

Il difensore brasiliano Juan Jesus si è sottoposto a esami strumentali: le ultime sull’infortunio e i tempi di recupero stimati.

CALCIO NAPOLI. Il difensore brasiliano Juan Jesus, nella mattinata odierna, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno rivelato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro, un infortunio che richiede attenzione e cure adeguate. Una notizia confermata da SKY Sport, il quale ha confermato che Juan Jesus non sarà disponibile per le prossime partite.

Il calendario non è di certo gentile con il Napoli, con sfide importanti in vista. Juan Jesus salterà sicuramente la prossima partita contro l’Udinese e sarà assente anche nelle sfide contro Lecce, Real Madrid e Fiorentina. Il suo obiettivo è tornare in campo il 21 ottobre, quando il Napoli affronterà il Verona.

Questa assenza rappresenta un’ulteriore emergenza difensiva per l’allenatore Rudi Garcia, che aveva già dovuto fare i conti con l’infortunio di Rrahmani durante la gara di Champions contro il Braga. Il difensore kosovaro ha riportato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra e non sarà disponibile per la sfida contro l’Udinese. L’obiettivo per lui è rientrare il 30 settembre, in tempo per la partita contro il Lecce, prima della seconda sfida di Champions contro il Real Madrid di Ancelotti.

Con le assenze di Juan Jesus e Rrahmani, il Napoli si trova ora a fronteggiare una scelta obbligata in difesa, con i giovani Natan e Ostigard chiamati a fare gli straordinari per coprire questi vuoti importanti. La squadra dovrà lavorare duramente per superare questa emergenza e mantenere alte le proprie ambizioni in tutte le competizioni.