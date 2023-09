Napoli in emergenza, Garcia ed un possibile cambio ruolo per Di Lorenzo e Cajuste

Nella quinta giornata il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna, ma deve far fronte ad una vera e propria emergenza in difesa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli, guidato da Rudi Garcia, deve far fronte ad un serio problema in vista del match della quinta giornata di Serie A con il Bologna: la difesa. Il tecnico francese è costretto a fare a meno di Amir Rrahmani e Juan Jesus, due pedine importanti nella retroguardia partenopea.

Una situazione che preoccupa Garcia, specialmente considerando che la sua squadra si trova in un periodo fitto di partite, con incontri ravvicinati ogni tre giorni. In questa delicata fase, l’allenatore sta cercando soluzioni alternative per garantire una difesa solida e coesa.

Emergenza difesa per Garcia, ecco le possibili alternative per la sfida col Bologna

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Garcia sta pensando a due giocatori per il ruolo di centrale difensivo: Giovanni Di Lorenzo e Jens Cajuste. Di Lorenzo, che ha già esperienza nel ruolo, potrebbe rappresentare una scelta affidabile per rinforzare la difesa partenopea.

D’altra parte, Cajuste rappresenterebbe una scommessa, essendo di solito impiegato in un ruolo diverso. Tuttavia, il giocatore svedese possiede alcune qualità, come la capacità di anticipare l’avversario e una determinazione agonistica notevole, che potrebbero renderlo adatto a questa nuova sfida.

In questo momento critico, Garcia e il Napoli devono prendere decisioni cruciali per mantenere solida la loro difesa e affrontare il tour de force di partite imminenti. L’adattabilità di Di Lorenzo e la potenziale versatilità di Cajuste potrebbero rivelarsi fondamentali per il successo della squadra partenopea in questa difficile fase del campionato.