Natan felice per l’esordio, bellissimo messaggio social. Da applausi il gesto di Meret

Natan esordisce in Champions con il Napoli e su Instagram scrive: “Realizzo i sogni dell’infanzia”. Poi l’abbraccio fraterno di Meret.

CALCIO NAPOLI. Il difensore brasiliano Natan ha finalmente fatto il suo esordio con la maglia del Napoli, giocando gli ultimi minuti di Braga-Napoli, di Champions League. Dopo la partita, il calciatore ha scritto un emozionante messaggio su Instagram: “Realizzare i miei sogni d’infanzia è ciò che mi motiva ogni giorno a lavorare duro e portare gioia a coloro che hanno sempre creduto in me. Esordio in Champions League e con vittoria. Siamo pronti per di più!“.

Parole piene di entusiasmo da parte del giovane difensore, arrivato quest’anno dal Bragantino. Natan è subentrato nei minuti finali al posto di Juan Jesus, mettendo piede in campo in un match delicato come quello di Champions.

Da segnalare anche un bellissimo gesto da parte del portiere Alex Meret nei confronti del brasiliano. Al fischio finale della partita vinta per 2-1 dagli azzurri, Meret ha abbracciato calorosamente Natan, come a voler scaricare le tensioni che si sono accumulate su di lui in questi ultimi giorni.

Il brasiliano è un ragazzo serio e diligente, che certamente non si attendeva una tale pressione mediatica nei suoi confronti dopo il suo arrivo a Napoli. Solo dimostrando il suo valore in campo, a suon di belle prestazioni, potrà convincere definitivamente i tifosi partenopei e mister Garcia.

L’esordio in Champions è sicuramente un buon inizio per il cammino di Natan con la maglia azzurra. Il gesto di Meret testimonia lo spirito di squadra e l’unione del gruppo napoletano. Ora Natan dovrà lavorare sodo per guadagnarsi minuti e fiducia, in un reparto, quello difensivo, che può contare su elementi di grande affidabilità ed esperienza.