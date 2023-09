Napoli, la Gazzetta critica la prestazione col Braga: “Lobotka trasformato da Pirlo in geometra, difesa in balia degli avversari”

La Gazzetta dello Sport critica la prestazione del Napoli contro il Braga: Lobotka snaturato, difesa ballerina senza Kim.

CALCIO NAPOLI. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla vittoria in extremis del Napoli contro il Braga grazie ad un’autorete, criticando però la prestazione degli azzurri. “Braga-Napoli non entrerà nella storia per lo spettacolo: due squadre squilibrate, all’attacco in massa ma poi incapaci di proteggersi. Tanti errori. E la responsabilità più grave è del Napoli che avrebbe dovuto stravincere già nel primo tempo, ma non è riuscito a chiudere il match“.

Secondo la Rosea, il Napoli di Garcia ha smarrito l’identità della scorsa stagione: “Pretendere che la storia si ripeta sarebbe ingiusto, quel Napoli non c’è più per mille ragioni. Ma forse il nuovo allenatore dovrebbe recuperare alcuni dei vecchi codici sepolti un po’ in fretta. Il debutto a Frosinone, con una squadra meno palleggiante, più verticale e, forse, più cinica, è stato un’illusione“.

In particolare, Lobotka è stato snaturato nel suo ruolo: “Non si capisce perché cambiare la regia di Lobotka, trasformandolo da Pirlo in un geometra di centrocampo“. Anche Kvaratskhelia non ha brillato come nella scorsa stagione. La difesa poi, orfana di Kim, è stata in balia degli avversari: “Nessuno anticipa, nessuno aggredisce. Anche il Braga va al tiro una decina di volte“.

Ora tocca a Garcia ritrovare la quadratura del cerchio, secondo la Gazzetta: “Rimettere nel gioco Kvara, restituire il pallino a Lobotka, dare più spazio a Raspadori. Senza temere paragoni scomodi, ma approfittando cinicamente del bel regalo che arriva dall’ultima stagione“.

Infine, se la situazione non cambia, De Laurentiis dovrà pensare ad un nuovo Kim in difesa. Un debutto europeo deludente per il Napoli, che ha vinto ma non ha convinto. La prestazione contro il Braga lascia a desiderare: Garcia è chiamato a ritrovare al più presto fluidità di manovra e solidità difensiva.

La Critica alla Gazzetta

È interessante notare come la Gazzetta dello Sport sia sempre pronta a criticare il Napoli, mentre per squadre come Inter, Milan e Juventus, le attenuanti sembrano infinite. Questo atteggiamento solleva domande sulla parzialità e l’equità nel trattamento delle squadre italiane da parte del noto quotidiano sportivo.