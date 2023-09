Garcia: “Dovevamo Raddoppiare Prima, Kvara Ha Bisogno di Minutaggio. Adesso il Real”

Il Napoli batte 2-1 il Braga nell’andata dei play-off di Champions League, ma Garcia non è pienamente soddisfatto.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli vince 2-1 sul campo del Braga nell’andata dei play-off di Champions League, ma il tecnico Garcia non è completamente soddisfatto della prestazione.

“Un Sospiro di Sollievo”

Il Napoli ha iniziato la sua avventura in Champions League con una vittoria per 2-1 contro il Braga. Rudi Garcia, il tecnico degli azzurri, ha espresso il suo sollievo e le sue considerazioni nel post-partita. “Siamo stati bravi nel primo tempo, ma forse ci è mancata un po’ di fortuna. Nel secondo tempo, l’errore più grande è stato non raddoppiare subito il punteggio,” ha detto Garcia.

“La Squadra Ha Mostrato Carattere”

Garcia ha elogiato la squadra per aver mostrato carattere, soprattutto dopo il pareggio del Braga. “Grazie al cross teso di Zielinski, è arrivato un gol un po’ fortunato. Non è mai facile battere una squadra di Champions, e siamo contenti dei tre punti,” ha aggiunto.

“Osimhen e Kvara”

Parlando delle prestazioni individuali, Garcia ha detto: “Victor Osimhen sta bene e lo ha dimostrato stasera. È sempre difficile vincere in Champions fuori casa. Kvaratskhelia? Ha bisogno di giocare e di trovare il ritmo. Oggi era importante la sua parte offensiva e lui ha partecipato al primo gol.”

“Adesso il Real Madrid”

Guardando al futuro, Garcia ha anticipato la prossima sfida contro il Real Madrid. “Sarà una bellissima partita davanti ai nostri tifosi. La squadra ha grandi qualità offensive e anche oggi lo abbiamo dimostrato,” ha concluso.

Le parole di Rudi Garcia riflettono una squadra che, pur con qualche imperfezione, ha mostrato carattere e qualità. Con la prossima sfida contro il Real Madrid all’orizzonte, il Napoli sembra essere in buona forma per affrontare le sfide che la Champions League inevitabilmente porterà.