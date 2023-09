Vittoria col brivido per il Napoli: Braga piegato 2-1

Il Napoli soffre ma vince 2-1 in rimonta sul campo del Braga nella prima giornata di Champions League grazie ai gol di Di Lorenzo e un’autorete di Niakaté.

CHAMPIONS LEAGUE. Il Napoli conquista una vittoria emozionante contro il Braga in Champions League, guadagnando i primi tre punti nel girone. Un’autorete nel finale sigilla il successo degli azzurri.

Il Napoli Torna a Sorridere in Champions

La prima grande notte di Champions League ha restituito il sorriso al Napoli, che ha battuto il Braga 2-1 in un match ricco di emozioni e colpi di scena. La vittoria arriva dopo il successo in extremis del Real Madrid contro l’Union Berlino e dà agli azzurri i primi tre punti nel girone.

Un Inizio Promettente

Il Napoli ha iniziato la partita con grande intensità. Osimhen ha avuto due occasioni d’oro per segnare, ma il portiere del Braga, Matheus, ha dimostrato grandi doti di parata. Tuttavia, a pochi secondi dall’intervallo, un cross di Kvaratskhelia ha trovato Di Lorenzo, che ha aperto le marcature con un tiro preciso.

Momenti di Tensione

Nella ripresa, il Napoli ha optato per una gestione più cauta del match, correndo qualche rischio. Zielinski ha avuto l’occasione per il tris, ma ha sprecato. Quando sembrava che la partita fosse ormai decisa, Bruma ha pareggiato per il Braga con un colpo di testa.

Il Finale da Brivido

Ma il destino ha riservato un finale da brivido. A due minuti dalla fine, un clamoroso errore di Niakaté ha regalato al Napoli un’autorete e i tre punti. Nel recupero, un palo colpito da Pizzi ha fatto tremare i tifosi napoletani, ma il risultato è rimasto invariato.

Una vittoria di carattere per il Napoli, il modo migliore per iniziare l’avventura europea. Ora testa al campionato: domenica c’è la trasferta a Lecce. L’obiettivo è continuare la striscia di successi in Serie A.

I GOAL

45′ +1, BRAGA-NAPOLI 0-1, DI LORENZO | cross dalla sinistra di Kvaratskhelia, torre di Osimhen in area e sinistro al volo di Di Lorenzo che si insacca dopo aver colpito la parte interna della traversa.

84′, BRAGA-NAPOLI 1-1, BRUMA | Cross dal centro destra di Salazar e deviazione vincente di Bruma che di testa supera Meret.

88, BRAGA-NAPOLI 1-2, AUT. NIAKATE’ | Zielinski riceve palla all’interno dell’area e crossa al centro dove Niakaté, con un intervento goffo, spedisce nella propria porta.

BRAGA-NAPOLI 1-2, TABELLINO E VOTI

MARCATORI: 45’+1 Di Lorenzo, 84′ Bruma, 88′ aut. Niakaté

BRAGA (4-2-3-1): Matheus 7; Gomez 6, José Fonte 6, Niakatè 4, Borja 6 (85′ Marin sv); Vitor Carvalho 5.5 (67′ Salazar 6.5), Al-Musrati 5.5; Ricardo Djaló 6 (79′ Banza sv), Ricardo Horta 6, Bruma 7; Abel Ruiz 6 (86′ Pizzi sv). All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani sv (13′ Ostigard 5), Juan Jesus 6, Olivera 6; Anguissa 6, Lobotka 6, Zielinski 6.5 (90′ Natan sv); Politano 6 (67′ Raspadori 6.5), Osimhen 6.5 (90′ Simeone sv), Kvaratskhelia 5.5 (66′ Elmas 6). All. Garcia.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Ammoniti: Osimhen, Djalò, Fonte, Politano, Borja, Raspadori, Olivera, Juan Jesus