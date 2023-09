Osimhen fuori dall’undici titolare: come cambia l’attacco del Napoli?

Il tecnico Rudi Garcia potrebbe decidere di escludere Victor Osimhen dall’undici titolare nella sfida di questa sera contro l’Udinese.

Il rapporto tra Victor Osimhen e il Napoli sembra attraversare un momento delicato. La pubblicazione di alcuni video su TikTok da parte del club partenopeo ha provocato la reazione del calciatore che ha prontamente tolto tutte le foto con la maglia azzurra dai social, incluso il ‘segui’ alla SSC Napoli su Instagram. Adesso, spetta a Rudi Garcia gestire questa situazione complessa. Il tecnico sta riflettendo attentamente sulla possibilità di schierare Osimhen dall’inizio o di tenerlo fuori. La domanda che sorge spontanea è se sia opportuno rischiare di avere un giocatore nervoso in una partita importante come quella contro l’Udinese.

Una cosa è certa: il Napoli dispone di diverse opzioni valide per l’attacco. Il principale candidato a sostituire Osimhen potrebbe essere Giacomo Raspadori. Pur avendo giocato principalmente fuori dalla sua posizione naturale di centravanti (con un totale di 320 minuti in campo questa stagione), Raspadori potrebbe avere l’opportunità di giocare al centro dell’attacco contro l’Udinese. Nel caso in cui Raspadori venisse schierato in questa posizione, Politano sarebbe il probabile candidato a occupare il lato destro dell’attacco, mentre Kvaratskhelia agirebbe sulla fascia opposta.

Non possiamo escludere nemmeno la possibilità di vedere Giovanni Simeone in campo. Il calciatore ha reclamato maggior tempo in campo e finora ha accumulato solo 26 minuti di gioco in questa stagione. Viene considerato la prima alternativa a Osimhen, e se dovesse essere schierato titolare, Raspadori e Politano si contenderebbero il posto sulla destra, con Kvaratskhelia a sinistra.