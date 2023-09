Video Osimhen, il retroscena: “L’attaccante si è infuriato durante la cena con il Napoli”

Il Corriere dello Sport ha svelato i retroscena sui video pubblicati su TikTok dalla società azzurra riguardanti Victor Osimhen.

La vigilia della partita di campionato tra il Napoli e l’Udinese è stata segnata da un acceso conflitto, con il centravanti della squadra, Victor Osimhen, al centro della tempesta per una serie di video controversi pubblicati dal club azzurro sul loro account TikTok. Il Corriere dello Sport svela i dettagli di questo episodio che ha lasciato il nigeriano profondamente deluso.

“Non c’è pace intorno ad Osimhen, non ce n’è più dentro al Napoli, che alle undici della sera scopre come dall’inferno virtuale si possa passare a quello reale”.

Il Conflitto Esploso Durante la Cena Prepartita

Il caso è esploso durante la cena tra i giocatori del Napoli alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Victor Osimhen non ha esitato a esprimere la sua grande delusione nei confronti della squadra azzurra, con il video incriminato che ha agito come miccia. L’attaccante si è sentito preso in giro per un momento critico della sua carriera, oggetto di scherzi per un calcio di rigore sbagliato durante la partita contro il Bologna.

“L’ira di Osimhen è esplosa già all’ora di cena, quando sull’account ufficiale TikTok del Napoli compare un video ironico (?) ed irritante sul centravanti nigeriano, preso in giro sul rigore di Bologna”.

La rabbia di Osimhen è scoppiata durante la cena, quando ha notato la pubblicazione di un video ironico (?) sull’account ufficiale TikTok del Napoli. Questo video ha fatto infuriare l’attaccante nigeriano, che ha immediatamente richiesto la sua rimozione. Alle 22.38, il manager di Osimhen, Roberto Calenda, ha preso la via dei social media per affrontare il Napoli in modo diretto e senza compromessi. La situazione si è rapidamente infiammata, come riporta il noto quotidiano sportivo.

