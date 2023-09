Caso Osimhen, confronto in mattinata con la dirigenza: possibili provvedimenti per Victor

Il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, ha condiviso importanti novità sul caso Osimhen e i video incriminati della SSC Napoli.

CALCIO NAPOLI. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, potrebbe non far parte della formazione titolare degli azzurri nel match di questa sera contro l’Udinese, una situazione che fino a qualche ora fa sembrava scontata. Tuttavia, dopo la polemica che ha coinvolto il calciatore e il club a causa di un video pubblicato sui social media dalla società, l’impiego del centravanti nigeriano sembra ora incerto.

Il giornalista di DAZN Orazio Accomando ha condiviso importanti aggiornamenti sul caso Osimhen durante una recente intervista sulla piattaforma streaming a pagamento. Ha rivelato che “in mattinata ci sarà un confronto tra la dirigenza e Victor Osimhen, dopo quanto accaduto in queste ore”. Un incontro che potrebbe determinare il destino del giocatore nella sfida della sesta giornata di Serie A in programma questa sera al Maradona alle ore 20.45.

Accomando ha anche sollevato la possibilità di provvedimenti disciplinari da parte del club, sottolineando che “non sono da escludere provvedimenti in vista della prossima partita”. Un segnale inequivocabile dell’escalation della tensione tra Osimhen e il Napoli è stato il fatto che l’attaccante ha rimosso tutte le foto che lo ritraevano con la maglia azzurra dai suoi account sui social media, in risposta al video ironico pubblicato sull’account Tik-Tok del Napoli.

Nel caso in cui Osimhen non venga schierato dal primo minuto contro l’Udinese, il tecnico Rudi Garcia potrebbe optare per Giacomo Raspadori, che ha sempre dichiarato di sentirsi più a suo agio come centravanti piuttosto che come esterno, oppure per Giovanni Simeone. La decisione finale sarà oggetto di attesa e discussione tra i tifosi del Napoli, mentre il club e il giocatore cercano di risolvere la situazione in vista della prossima sfida.