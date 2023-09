Osimhen: via tutte le foto col Napoli dai social

Dopo le incomprensioni per il video su Tik Tok, Victor Osimhen ha rimosso tutte le foto con la maglia del Napoli dai suoi profili social.

CALCIO NAPOLI. Nuovo capitolo della telenovela tra Victor Osimhen e il Napoli. Dopo le incomprensioni tattiche con il tecnico Rudi Garcia e la polemica per il video social pubblicato e poi rimosso dal club, nella notte l’attaccante nigeriano ha preso una decisione clamorosa: ha cancellato tutte le foto con la maglia azzurra dal suo profilo Instagram.

Persino gli scatti della cavalcata scudetto della passata stagione, a cui Osimhen ha ampiamente contribuito con i suoi gol. Non solo: dalla bio del profilo è scomparso anche ogni riferimento al Napoli.

I tifosi hanno notato il drastico cambiamento e si sono scatenati nei commenti. C’è chi difende il club e se la prende con il numero 9, e chi prova a comprendere il difficile momento del giocatore.

La sensazione è che la vicenda sia tutt’altro che risolta e che il clima al Maradona per la sfida di domani con l’Udinese si preannuncia rovente. Bisognerà capire quando Osimhen scenderà in campo come reagirà la tifoseria. Una situazione complicata da gestire per Garcia e la società.