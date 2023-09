SKY – Le ultime su Napoli-Udinese: confermata la presenza in campo di Osimhen

La decisione di Rudi Garcia dovrebbe essere quella di schierare Osimhen come titolare nella sfida Napoli-Udinese.

CALCIO NAPOLI. Nel cuore della Napoli calcistica, la notizia della furia di Victor Osimhen per alcuni video su TikTok pubblicati dalla società stessa è divampata come un incendio. Mentre il Napoli si prepara per la sfida con l’Udinese, i tifosi sono impazienti di conoscere la formazione scelta da Rudi Garcia. In quest’ottica, il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha gettato luce sulle probabili scelte del tecnico francese e sulla situazione dell’ attaccante nigeriano.

Ugolini ha dichiarato: “Nella serata odierna, una notizia rassicurante per i sostenitori azzurri: Victor Osimhen sarà presente in campo, confermato tra i convocati per Napoli-Udinese. Tuttavia, non possiamo ignorare il contesto delicato e sgradevole che lo circonda, evidenziato dalla sua reazione al video pubblicato dal club e dalla sua rimozione delle immagini con la maglia azzurra da Instagram. Questo segnala chiaramente un diffuso malcontento, manifestato anche dalla reazione a Rudi Garcia”.

“Ricordiamo che il giocatore è alla ricerca del rinnovo e prolungamento da quest’estate. Il presidente l’ha voluto tenere a Napoli, ancora non è stato trovato l’accordo: è evidente che è una situazione non semplice. Sul caso TikTok, si è aspettato un po’ troppo tempo dopo che Victor ha chiesto di rimuovere i video: hanno peccato di sensibilità”.

In attesa della sfida Napoli-Udinese, i riflettori saranno puntati su Victor Osimhen, il cui ruolo in questa partita assume ora un significato ancor più importante, non solo per la squadra ma anche per il futuro contrattuale del giocatore con il club partenopeo.