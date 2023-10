Di Lorenzo: “La Champions è casa Real, ma siamo pronti! Osimhen cambiato? Vi sbagliate”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in conferenza stampa insieme a Garcia alla vigilia della sfida col Real Madrid.

L’attesa per l’incontro con l’allenatore Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid sta crescendo vertiginosamente, con i tifosi che stanno letteralmente invadendo Napoli da ogni angolo d’Italia per assistere all’epica partita di Champions League in programma domani sera alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona.

A presentare il match della seconda giornata, insieme al mister Rudi Garcia, è intervenuto anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Di seguito le sue parole in conferenza stampa:

“Sarà una gara da giocare, non da subire. La competizione è casa loro, l’hanno vinta tante volte, ma siamo pronti, giochiamo in casa, lo stadio pieno, quindi faremo il massimo per metterli in difficoltà sapendo che affronteremo una grande squadra. Ma siamo pronti, sarà emozionante”.

Come si limita un giocatore come Vinicius nella mia zona? – E’ un grande campione, giovane ma già determinante da subito, dovremo stare attenti a lui ma come ha detto il mister non solo ad un giocatore, ma a tutti. Quando avremo la palla dovremo imporre il nostro gioco e metterli in difficoltà”.

Giorni difficili per Osimhen – “Per noi non è cambiato niente, il suo rapporto con la squadra ed il suo atteggiamento per dare il massimo non è cambiato, s’è visto anche in partita, ha sempre voglia, dà disponibilità ai compagni, è il solito Osimhen, un grande giocatore e darà il massimo lui come tutti contro il Real”.

Reparto difensivo con Natan e Ostigard – “Intanto siamo contenti di non aver subito gol nell’ultima gara, è importante, dà fiducia a noi, al portiere, siamo contenti. Sulla coppia di centrali penso stiano facendo molto bene, più giocano più prendono fiducia come tutti, siamo contenti di ciò che stanno dando”.

Il giocatore perfetto per ogni allenatore: come si fa a giocarle tutte? – “Qualche partita la sbaglio anche io (ride, ndr), credo attraverso il lavoro, la cura del corpo, dell’allenamento, della vita in generale, forse perciò rendo così, ma anche io sbaglio e lo faccio spesso”.

Inizio non facile, Napoli diverso. C’è la sensazione di poter rifare il percorso dell’anno scorso? – “A me dà fastidio che quando si sbaglia una partita si dice che non siamo quelli dell’anno scorso, quando facciamo bene una partita allora si dice che siamo tornati quelli dell’anno scorso. Si continua a parlare dell’anno scorso, ma dobbiamo guardare avanti. Siamo forti, abbiamo avuto qualche frangente di partite in cui non siamo stati al nostro livello, ma la stagione è lunga e siamo tutti focalizzati sul percorso. Siamo partiti bene in Champions, una vittoria fuori non è mai facile, domani affrontiamo il Real con la giusta serenità, dovremo essere coraggiosi e propositivi, anche un po’ sfacciati quando affronti queste squadre e devi accettare i duelli”.