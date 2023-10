Meret colpevole con il Real Madrid? Iezzo: “Soltanto Superman avrebbe potuto prenderla”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, è tornato sulla sfida tra Napoli e Real Madrid soffermandosi sulla prestazione di Meret.

Nel corso di un’intervista esclusiva a 1 Football Club, il programma di Luca Cerchione su 1 Station Radio, l’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha analizzato le prestazioni della squadra partenopea contro il Real Madrid. La discussione si è focalizzata sulla performance del portiere Alex Meret e sulle situazioni che hanno portato ai gol avversari.

“Contro il Real Madrid, i cambi di Garcia sono stati poco convincenti? Non credo siano stati poco indovinate. Con un po’ più di fortuna sono convinto che il Napoli potesse anche vincerla. È stata un’ottima prestazione ed ammetto di essermi divertito. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma a fare differenza, più che le sostituzioni, sono stati gli episodi. Se, da portiere, mi sentirei sicuro con Natan in difesa? Le prime partite non sono del tutto attendibili per porre giudizi definitivi. In queste prime uscite, però, il difensore brasiliano ha mostrato ottima solidità ed affidabilità. Con la giusta continuità potrà affermarsi nel futuro del club azzurro”.

Iezzo ha poi aggiunto: “Possiamo dire che, sul tiro di Valverde, non ci siano responsabilità di Alex Meret? Il problema è che, se non si conosce la materia, si fa fatica a comprendere. Sul tiro si poteva intervenire, ma non dopo la deviazione. Soltanto Superman avrebbe potuto prenderla. Il Napoli è stato sfortunato, e per questo non condannerei Meret. A volte, il miracolo riesce, altre no. Perché di questo si sarebbe trattato, di un miracolo. Sul primo gol del Real Madrid, invece? La palla arriva in diagonale, con l’avversario a quattro metri. La mia rabbia, per quanto riguarda Meret, è che pare essere colpa sua anche se prende gol su rigore. Nessuno parla dell’uscita di Kepa proprio sul gol del Napoli, così anche delle recenti prestazioni di Onana. Il friulano porta un peso sulle spalle ingente, e questo potrebbe costringerlo ad andare via”.