Cassano: “Grande Napoli che meritava il pari? Ha preso 3 gol alla prima big incontrata”

L’ex attaccante della Roma, Antonio Cassano, pungola il Napoli e si esprime sulla sfida di Champions League con il Real Madrid.

Antonio Cassano, ex attaccante di Inter, Milan e Roma, è tornato protagonista su Twitch ai microfoni della Bobo Tv di Christian Vieri, commentando senza filtri la recente prestazione del Napoli in Champions League e esprimendo il suo giudizio su Jude Bellingham.

Sul giovane talento inglese ex Borussia Dortmund, Cassano non ha esitato a esprimere la sua opinione: “Bellingham fuoriclasse? Molti si divertono, ma io lo dico senza mezzi termini: non mi piace. È un campione, è fortissimo e ha personalità a quell’età, ma non è il tipo di giocatore che gradisco”. Cassano ha continuato la sua analisi critica sulle prestazioni del Napoli, sottolineando le lacune della squadra di Rudi Garcia dopo la sconfitta in Champions League.

“Altro che grande Napoli”, ha commentato Cassano, “ne prende 3 appena sfida una big. Ero convinto che avrebbero giocato meglio, ma non ho visto idee in campo, solo la palla su Osimhen che ha fatto fatica. Questo grande Napoli che meritava il pari, sinceramente, non l’ho visto. L’anno scorso, hanno vinto 4-1 a Liverpool asfaltando l’avversario. Ora c’è poco gioco, poca intensità, e dietro fanno fatica”.

L’ex attaccante ha anche criticato Rudi Garcia e il suo approccio tattico: “Garcia era da solo in panchina a scrivere per 85 minuti, è diventato un professore d’Italiano? Un Napoli normale che aspetta sprazzi singoli”.