Calendario Serie A, un tifoso bianconero: “Che curiosa coincidenza. La Juventus prima delle Coppe non incontra mai…”

Un tifoso della Juventus ha messo in relazione l’esclusione dei bianconeri dalla Coppe e la distribuzione dei turni di Serie A.

Un appassionato tifoso bianconero ha sollevato dei dubbi sulla distribuzione dei turni in Serie A, sottolineando una curiosa ‘coincidenza’, come la chiama lui. Attraverso una lettera inviata alla redazione di TuttoJuve.com, il tifoso ha evidenziato una singolare sequenza di incontri che coinvolge la Juventus e le squadre partecipanti alle Coppe Europee.

Il tifoso ha scritto: “Gent.mi sigg., siccome non ho ancora letto a riguardo, vi scrivo per segnalarvi l’ennesima scientifica elaborazione del calendario da parte della Lega. Vi voglio fare notare che “per coincidenza” La Juventus non incontra mai, nel turno successivo, una delle 7 squadre impegnate nelle Coppe Europee ma sempre prima”.

Ecco la sequenza di incontri che ha attirato l’attenzione del tifoso:

16 Settembre: Juventus vs Lazio

Juventus vs Lazio 1 Ottobre: Atalanta vs Juventus

Atalanta vs Juventus 5 Ottobre: Sporting vs Atalanta

Sporting vs Atalanta 22 Ottobre: Milan vs Juventus

Milan vs Juventus 25 Ottobre: PSG vs Milan

PSG vs Milan 5 Novembre: Fiorentina vs Juventus

Fiorentina vs Juventus 9 Novembre: Cukaricki vs Fiorentina

Cukaricki vs Fiorentina 26 Novembre: Juventus vs Inter

Juventus vs Inter 29 Novembre: Benfica vs Inter

Benfica vs Inter 8 Dicembre: Juventus vs Napoli

Juventus vs Napoli 12 Dicembre: Napoli vs Braga

Napoli vs Braga 30 Dicembre: Juventus vs Roma

Il tifoso ha concluso la lettera con un sarcastico “COMPLIMENTI!” rivolto alla Lega, mettendo in dubbio la casualità di questa sequenza di incontri