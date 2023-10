Napoli, contro il Real un passo avanti e due indietro secondo la Gazzetta

La Gazzetta dello Sport critica il Napoli dopo il Real Madrid: persa la sfrontatezza, la squadra ha fatto un passo avanti e due indietro.

CALCIO NAPOLI. Prestazione positiva ma occasione sprecata, questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport sul Napoli uscito sconfitto 2-1 contro il Real Madrid in Champions League.

Secondo la Rosea, gli azzurri hanno fatto “un passo in avanti e due indietro“, perdendo la loro proverbiale sfrontatezza e arrestando il processo di crescita. Con Rudi Garcia il motto “uomini forti, destini forti” di Spalletti è finito in soffitta.

Il Napoli si è accontentato della sconfitta di misura coi blancos, molto sottotono. In uno stadio caldissimo la squadra non ha giocato come sa, facendosi condizionare dal nome dell’avversario.

Occasione sprecata dunque per gli azzurri secondo la Gazzetta, che parlano di un passo avanti sul piano del gioco ma di una regressione mentale che ha impedito di ottenere un risultato positivo.