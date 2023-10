Napoli-Fiorentina: Garcia valuta il Turnover. Mario Rui in campo dopo il richiamo dell’agente?

In vista di Napoli-Fiorentina, Garcia pensa al turnover e Mario Rui potrebbe partire dal 1′ al posto di Olivera sulla fascia sinistra.

CALCIO NAPOLI. Dopo cinque giorni di “pausa” a seguito dell’incontro con il Real, il Napoli è pronto a tornare in campo. La squadra azzurra affronterà la Fiorentina allo storico stadio Diego Armando Maradona, in un match che promette scintille. Con la sosta delle nazionali alle porte, l’allenatore Rudi Garcia sta valutando la possibilità di un turnover.

Il Corriere dello Sport ha messo in luce alcune riflessioni interessanti sulla formazione del Napoli. La partita di domenica è cruciale, con entrambe le squadre che mirano a consolidare la loro posizione in vista della Champions League. Garcia è consapevole dell’importanza di questa sfida e sta considerando alcune variazioni nella formazione.

Una delle principali questioni riguarda la posizione a sinistra, dove da anni persiste un ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Secondo le ultime, Mario Rui sembra essere in vantaggio, avendo già giocato contro l’Udinese e potrebbe essere della partita domenica.

Mario Rui con la Fiorentina? La scelta di Garcia dopo le parole dell’agente

Tuttavia, la situazione di Mario Rui ha attirato l’attenzione dei media. Nonostante sia stato uno dei protagonisti nella vittoria dello scudetto, quest’anno ha avuto meno presenze in campo. Con una media di soli 38 minuti per partita nelle 6 apparizioni di quest’anno, l’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha espresso la sua frustrazione per l’uso limitato del suo assistito, rivolgendo critiche all’allenatore Garcia.

La partita contro la Fiorentina potrebbe quindi rappresentare un’opportunità per Mario Rui di riaffermare il suo valore e la sua importanza nella squadra. La corsia mancina resta un eterno ballottaggio in casa Napoli. Domenica si capirà chi la spunterà tra i due contendenti.