Bovarone: “Da tifoso della Fiorentina, ho paura del Napoli. Vi dico una cosa su Osimhen e Cavani”

Bernardo Brovarone, noto intermediario di mercato, ha parlato di Napoli-Fiorentina e sul confronto tra Cavani e Osimhen.

CALCIO NAPOLI. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC, Bernardo Brovarone, noto intermediario di mercato, ha condiviso le sue opinioni sul panorama calcistico attuale, mettendo in luce alcuni punti salienti.

“La Fiorentina è una squadra da non sottovalutare, soprattutto quando si tratta di affrontare il Napoli“, ha esordito Brovarone. “Il Napoli ha delle lacune difensive evidenti, ma non bisogna dimenticare che è una squadra che ha vinto lo scudetto e che ha perso figure chiave come Spalletti e Giuntoli. Tuttavia, vedo Italiano come un ottimo sostituto, nonostante la sua giovane età e la mancanza di esperienza internazionale.”

Brovarone ha poi elogiato il presidente del Napoli, De Laurentiis, per non aver esercitato pressioni eccessive su Italiano durante l’estate, sottolineando l’importanza dei rapporti nel mondo del calcio.

Parlando del recente incontro tra Napoli e Real Madrid, Brovarone ha commentato: “Il Real Madrid ha una qualità di gioco straordinaria, ma il Napoli ha dimostrato grande carattere, soprattutto nel secondo tempo. L’applauso del Maradona è stato un momento toccante.”

Tuttavia, la dichiarazione più sorprendente è arrivata quando Brovarone ha confrontato due attaccanti di calibro mondiale: Cavani e Osimhen. “Entrambi sono giocatori straordinari, ma se dovessi scegliere, direi Osimhen. Ha una presenza in campo impressionante.”

Infine, riflettendo sulle stelle passate e presenti del Napoli, Brovarone ha affermato: “Nel Napoli di Spalletti c’erano Lobotka, Osimhen e Kvaratskhelia, sono di meno di Lavezzi, Cavani e Hamsik?

Il georgiano è una roba pazzesca. Quando la classifica ti racconta quello che racconta oggi, è chiaro che ti viene da ripensare al passato. Si dimentica velocemente.

Il Kvaratskhelia dell’anno scorso? Lavezzi è molto più attaccante di lui. Tra Lavezzi e il georgiano dell’anno scorso scelgo il georgiano. Tra Insigne e Lavezzi ci sono le categorie da rispettare. Insigne ti faceva le doppiette contro il Chievo di turno.

Io da tifoso della Fiorentina ho molta paura di questo Napoli, però la Fiorentina ha Nico Gonzalez“.