Insigne litiga con i tifosi, Trombetti: “Che brutta fine. L’anno prossimo torna in Serie A”

L’ex rettore della Federico II di Napoli, Guido Trombetti, si è soffermato sull’attuale situazione di Lorenzo Insigne al Toronto.

Nel corso di un’intervista esclusiva con Radio Napoli Centrale, l’ex rettore della Federico II di Napoli e editorialista de Il Mattino, Guido Trombetti, ha fatto luce sul difficile momento che sta attraversando l’ex talento azzurro, Lorenzo Insigne, attualmente a Toronto, Canada.

“Insigne ha fatto una brutta fine, relegato in tribuna e oggetto di contestazioni da parte dei tifosi”, ha dichiarato Trombetti, evidenziando la situazione critica del giocatore. “Prevedo che l’anno prossimo farà di tutto per fare ritorno in Italia. Smettiamola con i sentimentalismi”, ha aggiunto Trombetti, sottolineando la determinazione di Insigne nel cercare una soluzione alla sua attuale situazione.

Nell’intervista, Trombetti ha anche parlato di Victor Osimhen, elogiando l’impegno del giocatore nonostante le tensioni con la società. “Osimhen dà il massimo in campo, nonostante i contrasti con la dirigenza, poiché sa che il suo valore nel ranking europeo è in gioco. Mondo migliore senza TikTok? Forse, ma non c’era nessuna intenzione offensiva. Ancelotti? Il mister si è comportato da gran signore e continua a farlo”, ha commentato Trombetti.