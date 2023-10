Insigne torna in Serie A? A Napoli hanno cambiato le ‘chiavi’ di casa e la serratura

Un possibile ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A fa sognare i tifosi, ma il Napoli sembra essere un capitolo chiuso.

Nessuna possibilità di un ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli: è quanto si auspicava fino a qualche ora fa dopo le ultime prestazioni al Toronto, ma la società ha ufficialmente chiuso il capitolo del suo ‘soggiorno’ azzurro. La sua esperienza con il Toronto FC in MLS è stata deludente, non riuscendo a soddisfare le aspettative nonostante il cospicuo stipendio di quasi 7,5 milioni di euro all’anno. Gli appassionati gli rimproverano di non aver realizzato il sogno nel mercato del calcio americano, un errore imperdonabile in un luogo dove i sogni sono a portata di mano. Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport:

“I tifosi gli rimproverano di non aver mai acceso la scintilla del sogno, colpa imperdonabile nella terra dove i sogni sono in saldo al market”.

Insigne ed un possibile ritorno in Serie A? La situazione attuale

Al momento, si discute della possibilità di un suo ritorno in Serie A, ma Napoli è completamente fuori discussione. La Gazzetta dello Sport afferma che le chiavi di casa e la serratura sono cambiate, sottolineando che il legame tra Insigne e Napoli è ormai passato. La sua partenza è avvenuta proprio quando il Napoli stava piantando i semi per la vittoria dello scudetto, una decisione che sembra essere stata dettata dalla sfortuna temporale.

“C’è ancora tempo per tutto, tanto che adesso si ipotizza persino un suo ritorno: ovviamente non a Napoli, hanno cambiato le chiavi di casa e la serratura, ma chissà, in qualche altrove dove poter ritrovare il giro del vento per il suo Tir aggir”.

Nonostante la delusione in MLS, ci sono voci che suggeriscono un possibile ritorno in un altro club di Serie A. Tuttavia, la sua difficile esperienza in Nord America solleva dubbi sulla sua capacità di adattarsi ad un contesto diverso. Per ora, il futuro di Insigne rimane avvolto nell’incertezza.