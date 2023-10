Toronto ancora ko, tifosi contro Insigne: lui reagisce, la moglie lo porta via

Insigne insultato dopo l’ennesima sconfitta del Toronto. La reazione stizzita e l’intervento della moglie Jenny per evitare guai.

Altra sconfitta per il Toronto di Lorenzo Insigne, sempre più nel mirino dei tifosi canadesi. Dopo il ko interno per 2-3 contro Cincinnati, 14° in 15 gare, l’ex capitano del Napoli è stato pesantemente criticato da alcuni supporters presenti allo stadio.

Insigne, in tribuna per infortunio, è stato accusato di essere venuto in MLS solo per lo stipendio milionario. Irritato, ha risposto con un “fuck you” e invocando rispetto. Per evitare che la situazione degenerasse è dovuta intervenire la moglie Jenny, che lo ha portato via.

Sui social network i tifosi del Toronto hanno continuato ad attaccarlo. Una reazione comprensibile considerando i deludenti risultati della squadra, ma che testimonia il difficile ambientamento di Insigne in Canada.

L’idillio estivo sembra già un ricordo lontano. Ora l’ex beniamino del Maradona è nell’occhio del ciclone, tra prestazioni opache e infortuni. Sta a lui, con l’aiuto della famiglia, reagire e riguadagnare la fiducia dell’ambiente.