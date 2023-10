Napoli, telefonata di De Laurentiis a Garcia: Spunta una promessa inaspettata

De Laurentiis ha rassicurato Garcia sul futuro a Napoli nonostante le voci su altri allenatori. Ora testa al Real Madrid.

CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia sempre più uniti per rilanciare il Napoli. Secondo quanto riporta Repubblica, il presidente in una telefonata al tecnico dopo la vittoria con l’Udinese gli avrebbe ribadito la totale fiducia.

“Piuttosto che dissentire da Garcia, nella lunga telefonata di mercoledì mattina gli ha parlato da vero presidente, assicurandogli che sarebbe andato fino in fondo con lui, mentre mezza Italia ipotizzava i nomi di altri tecnici.

Il resto l’ha fatto, in tacita intesa con il presidente, l’invisibile direttore sportivo Mauro Meluso. Sempre all’altezza del ruolo Di Lorenzo, esemplare capitano. Garcia aveva intanto parlato senza giocarsi la dignità con la squadra sui concetti tattici, e con l’Udinese e il Lecce si è rivista la squadra dello scorso anno”, si legge sul quotidiano.

Parole importanti che confermano come Garcia resti saldo al suo posto, nonostante qualche voce su possibili sostituti.

La vittoria sul Lecce ha dato ragione a De Laurentiis: la squadra ha ritrovato gioco e convinzione. Ora testa al big match di Champions League contro il Real Madrid, crocevia importante della stagione.

La telefonata del presidente è un segnale di compattezza in un momento delicato. Garcia sente la totale fiducia della dirigenza e può lavorare con serenità per riportare il Napoli ai livelli della passata stagione. Le premesse per una ripresa ci sono tutte.