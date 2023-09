De Laurentiis, fiducia totale nel Napoli di Garcia: “Mai avuto dubbi”

Il Napoli vince a Lecce e si rilancia verso la vetta: la soddisfazione del presidente Aurelio De Laurentiis al termine del fischio finale.

Dopo la convincente vittoria del Napoli sul campo del Lecce, il presidente Aurelio De Laurentiis ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra azzurra. Il Napoli ha conquistato una vittoria schiacciante per 4-0 al Via del Mare, dimostrando una performance eccezionale nella settima giornata del campionato di Serie A.

Il gol del vantaggio è arrivato nel primo tempo grazie a un colpo di testa di Ostigard, che ha segnato così anche il suo primo gol con la maglia azzurra. Nel secondo tempo, Osimhen ha raddoppiato con uno dei suoi ‘soliti’ colpi di testa mentre nel finale i neo-entrati Gaetano e Politano hanno sigillato la vittoria con altri due gol, portando il punteggio finale ad uno schiacciante 4-0.

Vittoria schiacciante del Napoli a Lecce: la reazione di Aurelio De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha elogiato pubblicamente la prestazione della squadra di Garcia. Dopo la partita, mentre usciva dallo Stadio Via del Mare, ha dichiarato ai giornalisti: “Sono sempre stato sereno e tranquillo, non ho mai avuto dubbi”. Parole che testimoniano la fiducia del presidente nella squadra e nella sua capacità di raggiungere grandi traguardi.

Con questa vittoria, il Napoli ha accumulato 14 punti in campionato, avvicinandosi alla vetta occupata da Inter e Milan. La squadra partenopea dimostra così di essere una seria contendente per il titolo di campione d’Italia, suscitando l’entusiasmo dei tifosi e la fiducia del presidente De Laurentiis.