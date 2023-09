Gaetano: “Garcia ha portato la voglia di vincere e di continuare a vincere”

Il centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del fischio finale della sfida col Lecce.

Il Napoli vince e convince al Via del Mare dopo aver battuto il Lecce per 4-0. Ad aprire le danze è stato Ostigard, vantaggio poi gonfiato anche dal ‘solito’ Osimhen, da Politano su rigore e dalla ‘sorpresa’ Gianluca Gaetano, al secondo gol in Serie A. Lo stesso Gaetano ha detto la sua ai microfoni di DAZN al termine della sfida con il Lecce:

“Siamo sempre gli stessi, giocando palla a terra siamo devastanti. Chiunque gioca contro il Napoli viene per batterci e fare la partita, ma noi abbiamo sempre la voglia di vincere e continuiamo a farlo. Il mio gol? Niente è facile nel calcio, c’era l’intenzione di dare palla a Politano, ho perso l’attimo e ho calciato, ho sentito la porta. Garcia ha portato la voglia di vincere e di continuare a vincere”.