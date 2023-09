Osimhen segna e non esulta, Sosa: “Quando andrai via te ne pentirai”

Il commento tagliente del ‘Pampa’ Roberto Sosa dopo il gol di Victor Osimhen in Lecce-Napoli e la sua non esultanza.

Nel corso dell’ultima partita contro il Lecce, Victor Osimhen ha segnato il momentaneo secondo gol per il Napoli, ma la sua mancanza di esultanza ha attirato l’attenzione e le critiche, in particolare da parte del Pampa Roberto Sosa.

L’ex attaccante azzurro, in un post sui social, ha avvertito Osimhen sulle conseguenze delle sue azioni, dicendo: “Tra sei mesi, un anno o tre andrai via, perché il calcio è così, ma quando sarai lontano capirai veramente e forse te ne pentirai delle partite in cui hai segnato e non esultato”. Sosa ha sottolineato il valore dei tifosi del Napoli, paragonandoli a quelli del Gimnasia e del Boca Juniors, club scelti da Diego Maradona, e ha espresso la sua delusione per la scelta di Osimhen di non esultare dopo il gol.

In un’intervista a Tele A, Sosa ha ribadito il suo disappunto, auspicando di poter parlare direttamente con Osimhen: “Vorrei andare a Castel Volturno a dirglielo. Osimhen mi auguro resti, ma se tra 6 mesi andrà via si pentirà di questi gol senza esultanza e non potrà tornare indietro. Mi dispiace di questa scelta di essere triste. Questo club è stato scelto da Diego per i suoi tifosi. Come il Boca ed il Gimnasia. Non meritano questo. Il gol è la cosa più bella, mi dispiace molto di questa scelta di Osimhen”.