IL MATTINO- Napoli, Osimhen in panchina, ecco come ha reagito il nigeriano

Osimhen non ha reagito bene all’esclusione decisa dal tecnico a poche ore dal Lecce. De Laurentiis presente alla comunicazione.

CALCIO NAPOLI. Qualche tensione per la panchina di Osimhen nel match con il Lecce. Come riporta Il Mattino, il nigeriano non avrebbe reagito benissimo alla comunicazione della sua esclusione da parte di Garcia, arrivata solo a poche ore dalla gara.

L’attaccante, che non partiva dalla panchina in Serie A dal 23 maggio 2022, avrebbe accolto la scelta del tecnico con freddezza e anche con un pizzico di sorpresa. De Laurentiis era presente in hotel quando Garcia ha illustrato le sue scelte ad Osimhen.

Segnali di insofferenza del nigeriano sono stati l’aver fatto riscaldamento da solo, un minuto prima degli altri, e non con le riserve. Una reazione comunque composta, che non ha impedito ad Osimhen di entrare e segnare il raddoppio dopo l’intervallo.

La prestazione positiva può aver ammorbidito la delusione iniziale per la panchina. Ma è chiaro che Garcia dovrà gestire con attenzione il rapporto con il suo gioiello offensivo, la cui centralità nel progetto Napoli non è in discussione.