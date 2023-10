Sacchi cambia idea sul Napoli: “Stanno tornando ai livelli top!”

L’ex CT della Nazionale, Arrigo Sacchi, rivede le sue critiche sul Napoli e ammira la crescita della squadra sotto la guida di Garcia.

CALCIO NAPOLI. Il mondo del calcio è noto per le sue opinioni mutevoli e, a volte, per le sorprese che riserva. Una di queste arriva direttamente da Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale e storico allenatore del Milan. Dopo la schiacciante vittoria del Napoli contro il Lecce, Sacchi ha voluto esprimere il suo pensiero sulla squadra partenopea.

“Con curiosità ho assistito alla prova del Napoli. Volevo capire se le tensioni che nell’ultimo periodo hanno infastidito l’ambiente erano reali“, ha iniziato Sacchi. E la sua curiosità è stata premiata: “Devo ammettere che ho ammirato una squadra che, lentamente, sta tornando sui livelli della passata stagione.”

La menzione dell’abbraccio tra Kvaratskhelia e Osimhen è stata particolarmente significativa, rappresentando per Sacchi un simbolo dell’unità e della determinazione della squadra. “L’abbraccio tra Kvaratskhelia e Osimhen è uno spot perfetto che racconta come il gruppo sia unito e desideroso di raggiungere altri importanti traguardi.”

Sacchi ha anche elogiato la tattica del Napoli, sottolineando il loro pressing efficace e la capacità di controllare la partita. Ma la domanda che il tecnico si pone è: il Napoli di Garcia può eguagliare o superare quello di Spalletti? Sacchi crede che tutto dipenda dai giocatori stessi: “Rispondo che dipende soltanto da loro, dai giocatori. I quali, se sapranno mettere da parte gli umani egoismi, possono davvero stupire.”

Sacchi ha riconosciuto la crescita e la maturità del Napoli, suggerendo che la squadra ha tutte le carte in regola per sorprendere ancora nel corso della stagione.