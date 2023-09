Del Genio: “Hanno detto una stupidaggine su Kvaratskhelia”

Il giornalista Paolo Del Genio interviene su Kiss Kiss Napoli per parlare della prestazione di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

CALCIO NAPOLI. Dopo una prestazione eccezionale contro l’Udinese, Khvicha Kvaratskhelia è tornato sotto i riflettori. Il calciatore georgiano ha mostrato tutto il suo talento, segnando un gol, colpendo due pali, guadagnando un calcio di rigore e fornendo un assist a Giovanni Simeone. Paolo Del Genio, giornalista e commentatore, ha condiviso le sue opinioni su Kvaratskhelia e Victor Osimhen durante un’intervista a Kiss Kiss Napoli.

“Ho Sentito una Marea di Cretinate”

Del Genio ha espresso la sua frustrazione per alcune delle opinioni circolanti su Kvaratskhelia. “Ho sentito una marea di cretinate su alcuni calciatori. Ad esempio, si è detto che Kvaratskhelia potesse giocare bene solo con Luciano Spalletti. Questa è una cosa falsa,” ha detto il giornalista.

Il Talento e il Carattere di Kvaratskhelia e Osimhen

Del Genio ha elogiato non solo il talento ma anche il carattere di Kvaratskhelia e Osimhen. “Il georgiano ha un grandissimo talento e, così come Osimhen, si fa apprezzare anche per il carattere. Sono giocatori che non mollano mai, che sono sempre sul pezzo, non ci stanno a perdere,” ha aggiunto.