Napoli-Udinese, Osimhen raddoppia su assist di Politano: il video

Napoli-Udinese l’attaccante Osimhen ha segnato il 2-0 sfruttando l’assist perfetto di Politano: ecco il video del gol.

CALCIO NAPOLI. Napoli-Udinese, partenopei avanti per 2-0, il raddoppio porta la firma di Victor Osimhen. Al 40′ l’attaccante nigeriano ha siglato il gol del 2-0 sfruttando al meglio un assist al bacio di Matteo Politano.

L’azione si è sviluppata sulla destra, con Politano bravo a liberarsi e a mettere in mezzo un cross teso e preciso per Osimhen. Il numero 9 in scivolata è arrivato puntuale all’appuntamento col pallone, trafiggendo Silvestri con un rasoterra angolato.

Una rete importante per Osimhen, al termine di una settimana tormentata dalle polemiche. Il nigeriano ha ricevuto l’abbraccio di tutti i compagni, segno di compattezza del gruppo intorno a lui.

Con questo gol, Osimhen sale a 3 reti in campionato, confermandosi trascinatore del Napoli. La splendida combinazione con Politano ha portato al raddoppio degli azzurri, indirizzando il match sui binari giusti prima dell’intervallo.

Il video della rete del nigeriano è destinato a diventare virale sui social, certificando la ritrovata armonia tra Osimhen e l’ambiente partenopeo dopo i malumori delle ultime ore.