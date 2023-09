Napoli-Udinese, il 3-0 di Kvaratskhelia torna al gol: il video

Napoli-Udinese Kvaratskhelia ha segnato la rete del definitivo 3-0, tornando al gol dopo192 giorni : ecco il video del suo gol.

CALCIO NAPOLI. Al 74′ di Napoli-Udinese è arrivato il gol che ha chiuso definitivamente i conti: a siglare il 3-0 è stato Khvicha Kvaratskhelia, tornato al gol dopo un digiuno. L’esterno georgiano ha segnato una rete da vero opportunista.

Dopo aver rubato palla sulla trequarti grazie ad un gran pressing, Kvaratskhelia si è involato verso la porta difesa da Silvestri. Giunto a tu per tu col portiere, ha mantenuto la freddezza e lo ha trafitto con un preciso rasoterra.

Un gran gol dell’ex Dinamo Batumi, che mancava all’appello da diverse gare. La rete ha chiuso virtualmente i conti, certificando la superiorità del Napoli sull’Udinese.

Il video della prodezza di Kvaratskhelia è destinato a diventare virale sul web, a maggior ragione considerando il periodo di appannamento dell’esterno georgiano. Una magia che ridarà autostima al classe 2001.

Khvicha Kvaratskhelia è tornato, e lo ha fatto in grande stile. Con un gol e una prestazione da incorniciare, il georgiano ha dimostrato di essere ancora una pedina fondamentale per il Napoli. Ora, con questa iniezione di fiducia, chissà quali altre prodezze ci riserverà nel corso della stagione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa e altre storie legate al mondo del calcio napoletano.