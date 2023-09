Garcia Elogia Kvaratskhelia e Osimhen: ‘Hanno Messo l’Orologio sull’Ora Giusta'”

Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro l’Udinese, elogiando le prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha ritrovato la vittoria con un convincente 4-1 contro l’Udinese allo Stadio Maradona. L’allenatore Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa, esprimendo la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e per i singoli giocatori.

Le Parole di Garcia a Dazn

“Non mi preoccupate per me, ho esperienza e spalle larghe,” ha detto Garcia. “Sono contento per la vittoria. Ho avuto piacere nel vedere il Napoli giocare così, tenere tanto la palla. Penso ai due pali di Kvara e ha segnato dopo. Questo vuol dire avere forza mentale. L’unica cosa negativa è il gol preso.”

Elogi a Kvaratskhelia e Osimhen

Garcia ha riservato parole di elogio per Khvicha Kvaratskhelia, che ha segnato un gol, colpito due pali, guadagnato un rigore e fornito un assist. “Kvara è stato bravissimo in tutto stasera,” ha affermato l’allenatore. Ha anche lodato Victor Osimhen, sottolineando il suo amore per la maglia del Napoli e la sua dedizione in campo.

La Gestione Extra Campo

Garcia ha anche toccato il tema della gestione extra campo nel calcio moderno. “Sono allenatore da 30 anni e ho sempre pensato che l’80% era campo e il 20% la gestione extra campo. Ora è tutto cambiato. Ora è 80% di gestione di ciò che succede intorno e il 20% di quello che si fa in campo,” ha detto, sottolineando come questo aspetto sia diventato sempre più rilevante.