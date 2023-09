Kvaratskhelia dopo la Vittoria contro l’ Udinese: “Il Gol Mi Mancava, Siamo Tornati”

Il talento georgiano del Napoli, Kvaratskhelia, parla della sua prestazione e del ritorno alla vittoria della squadra azzurra contro l’Udinese.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha mostrato una prestazione sontuosa nella vittoria per 4-1 contro l’Udinese, e uno dei protagonisti della serata è stato senza dubbio il talento georgiano Kvaratskhelia. Al termine della partita, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, esprimendo la sua felicità per il gol segnato e per il ritorno alla vittoria della squadra.

“Mi Mancava il Gol”

“Mi mancava il gol, ma nel calcio questo succede”, ha detto Kvaratskhelia. “Ci sono momenti del genere, è comprensibile diventare nervosi quando non si segna da mesi. Sono molto felice di aver aiutato la squadra a vincere.”

“Era Importante Tornare a Giocare in Questo Modo”

Il giocatore ha poi parlato del cambiamento di atteggiamento all’interno della squadra: “Cosa è cambiato in questi giorni? Abbiamo meritato la vittoria. Dopo il successo con il Sassuolo, ci siamo parlati e ci siamo detti che era importante tornare alla vittoria. Con il mister, ci siamo detti che era importante tornare a giocare in questo modo.”

“Forse Siamo Tornati”

“Se è questo il vero Napoli? Probabilmente siamo tornati”, ha concluso Kvaratskhelia. “Abbiamo grandi calciatori e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Forza Napoli!”

Le parole di Kvaratskhelia riflettono l’ottimismo e la fiducia che ora pervadono il Napoli. Dopo una serie di risultati deludenti, la squadra sembra aver ritrovato la giusta direzione, e giocatori come Kvaratskhelia sono pronti a contribuire al successo. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa e altre notizie dal mondo del calcio italiano.