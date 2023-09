Ziliani: “Mentre il Napoli ha segnato gol, la Juventus a Lecce perdeva tempo”

Il giornalista Paolo Ziliani ha messo in luce differenze tra la prestazione della Juventus e quella del Napoli nelle partite contro il Lecce.

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, si è soffermato sulla vittoria schiacciante del Napoli traendo una grande differenza rispetto alla prestazione della Juventus contro lo stesso Lecce qualche giorno fa.

Il Napoli ha letteralmente travolto il Lecce con un impressionante 4-0 al Via del Mare di Lecce. La squadra partenopea, sotto la guida di Garcia, ha dimostrato di essere nettamente superiore alla squadra pugliese, giocando un calcio di altissima qualità che ha incantato gli spettatori.

La Juventus invece ha faticato a prevalere con un magro 1-0 quattro giorni fa con alcuni tifosi che hanno sollevato dubbi sulla regolarità del gol che ha deciso l’incontro.

Ziliani ha enfatizzato queste differenze in modo tagliente nel suo articolo, citando il confronto diretto tra le due partite: “Quattro giorni fa, Juventus-Lecce 1-0, Allegri se ne va imbestialito perché nel finale i giocatori invece di far passare il tempo hanno normalmente ‘giocato’ un calcio d’angolo ridando il via al gioco. Oggi, Lecce-Napoli 0-4, gol di Gaetano all’88’ e di Politano al 95’”, ha scritto il giornalista, sottolineando l’efficacia del Napoli nel concludere l’incontro in modo deciso e convincente.