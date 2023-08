Insigne non dimentica Napoli: il messaggio per i 97 anni del club

In occasione dei 97 anni del Napoli, l’ex capitano Lorenzo Insigne ha mandato un messaggio speciale alla società attraverso il suo profilo Instagram.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli festeggia oggi 97 anni dalla sua fondazione. Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti dal club azzurro spicca quello speciale dell’ex capitano Lorenzo Insigne, che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto far sentire la propria vicinanza.

“Buon compleanno” recita il post pubblicato da Insigne, corredato da una foto con la maglia del Napoli. Un gesto che testimonia come l’attaccante di Frattamaggiore, nonostante il trasferimento al Toronto in MLS, porti sempre nel cuore i colori azzurri.

Dopo 10 anni con la maglia del Napoli, di cui diversi da capitano dopo l’addio di Marek Hamsik, Insigne ha scelto una nuova esperienza professionale in Canada. Tuttavia il legame con la città e la società partenopea rimangono fortissimi.

Nonostante alcune voci lo vedrebbero insoddisfatto della nuova realtà torinese, il numero 24 non ha perso l’occasione per far sentire la propria vicinanza al club in cui è cresciuto. Un gesto apprezzato dai tifosi, che non hanno mai dimenticato il loro ex beniamino.

Insigne rimarrà sempre una bandiera del Napoli. E nei giorni di festa il suo affetto si fa ancora più sentire.