Insigne celebra lo Scudetto del Napoli con un outfit azzurro tutto ‘particolare’ – FOTO

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha voluto celebrare la vittoria dello Scudetto azzurro a suo modo per le vie canadesi.

Insigne Scudetto Napoli – Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, è tra le persone più felici per la vittoria del terzo Scudetto del suo ex club in Serie A, tricolore che torna finalmente all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. L’ex giocatore azzurro, attualmente in forza al Toronto FC, ha deciso di festeggiare a distanza la vittoria dello Scudetto della sua ex squadra con un outfit azzurro tutto ‘particolare’, una felpa azzurra personalizzata.

L’OUTFIT TUTTO ‘PARTICOLARE’ DI INSIGNE PER FESTEGGIARE LO SCUDETTO DEL NAPOLI

Outfit insolito per Lorenzo Insigne che si aggira per le vie canadesi ‘sventolando’ l’amore per il suo Napoli, forte dello Scudetto conquistato con cinque giornate d’anticipo.

Nonostante la sconfitta per 0-2 contro il New England nella partita della scorsa notte, Insigne ha scelto con cura il suo outfit per la gara indossando una felpa azzurra come omaggio al club che ha nel cuore, mentre lui spera di poter dare una svolta positiva anche alla sua squadra attuale in campionato. E’ quanto riportato da Il Mattino che ci informa di come la felpa, che presenta il numero 10 e lo stemma dello scudetto, è un chiaro segno dell’affetto e dell’appartenenza di Insigne per il Napoli.

Fonte Immagine: Il Mattino

Lorenzo Insigne continua a dimostrare la sua passione per il Napoli, portando il suo sostegno anche negli spogliatoi di Toronto, nella Major League Soccer. La sua felpa azzurra è un segno tangibile della sua devozione per il club partenopeo e della sua gioia per la vittoria dello scudetto.

Nonostante il risultato negativo della partita della scorsa notte, Insigne non perde la speranza di poter fare la differenza anche nella sua nuova avventura calcistica. Con il suo impegno e la sua determinazione, il talentuoso attaccante napoletano cercherà di contribuire al successo della sua squadra anche in campionato.