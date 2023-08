Napoli, buon compleanno! La storia azzurra spegne 97 candeline

Il Napoli compie 97 anni il 1° agosto 2023. Ripercorriamo la lunga storia del club partenopeo, dalla fondazione nel 1926 fino alla conquista del terzo scudetto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il nostro amato Napoli compie oggi 97 anni di storia gloriosa, fatta di campioni indimenticabili, imprese leggendarie, infinito amore per i colori azzurri. Dalla nascita nel 1926 come Naples, passando per gli anni d’oro di Maradona, fino ad arrivare alla cavalcata trionfale di Osimhen e Kvaratskhelia, sono quasi 100 anni di emozioni e passione vissuti insieme, tra gioie e dolori.

Nato nel 1926, il club partenopeo ha attraversato quasi un secolo di storia del calcio italiano e mondiale, conquistando scudetti tre (1987 e 1990 con Maradona, 2023 con Spalletti) e affermandosi come una delle società più importanti e amate d’Italia.

Gli albori: dalla nascita del Calcio Napoli al primo scudetto

Il Napoli nasce ufficialmente il 1° agosto 1926 dalla fusione tra Internazionale Napoli e Naples. Il club adotta il colore azzurro in onore della città e sceglie come simbolo una lettera N stilizzata. Nei primi anni la società stenta a decollare, militando tra Serie B e C.

L’era d’oro di Vinicio e Altafini

Bisogna aspettare gli anni ’60 per vedere il Napoli competere ai massimi livelli. Con l’allenatore Bruno Pesaola e la coppia d’attacco formata da José Altafini e Omar Sivori, nel 1962 il Napoli arriva secondo in Serie A, miglior piazzamento di sempre. Ma è con Luis Vinicio in panchina che arriva il primo trofeo, la Coppa Italia 1976, vinta contro il Verona.

Gli anni ’80 e l’apoteosi di Maradona

Gli anni ’80 rappresentano il periodo d’oro del Napoli, che con l’arrivo di Diego Armando Maradona nel 1984 inizia un ciclo di successi senza precedenti. Dopo aver sfiorato lo scudetto nel 1988 con il record di punti in Serie A, gli azzurri vincono il loro primo campionato nel 1987, ripetendosi nel 1990 in un’apoteosi di gioia. È il Napoli di Maradona, Giordano, Careca e Alemao, che nel 1989 si spinge fino alle semifinali di Coppa dei Campioni.

Crisi e rinascite: gli anni ’90 e 2000

Dopo l’addio di Maradona nel 1991, il Napoli attraversa un periodo di crisi tecnica ed economica. Retrocede in Serie B nel 1998, ma riesce a risalire l’anno successivo. Nei primi anni 2000, con presidenti come Naldi e De Laurentiis, il club vive alti e bassi tra Serie A e Serie B, faticando a tornare grande.

L’era De Laurentiis: il rilancio

Aurelio De Laurentiis rileva il Napoli nel 2004 in Serie C. Grazie a ingenti investimenti sul mercato e scelte manageriali oculate, gli azzurri risalgono e si stabilizzano in Serie A, centrando piazzamenti europei e lottando per lo scudetto. Dopo i secondi posti di Sarri, nel 2022 il Napoli torna campione d’Italia agli ordini di Spalletti, regalando ai tifosi la gioia del terzo scudetto attesa oltre 30 anni.

Napoli, buon 97esimo compleanno!

Oggi il Napoli spegne 97 candeline, festeggiando la nuova era inaugurata dallo scudetto 2022. La storia ultracentenaria del club parla di gioie, dolori, campioni indimenticabili, tifoseria passionale. Il filo conduttore è l’amore viscerale per i colori azzurri, che supera ogni ostacolo. Buon compleanno Napoli: che questo possa essere l’inizio di un nuovo ciclo ricco di trionfi!

