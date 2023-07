Similitudini e differenze tra il Napoli di Garcia e Spalletti, Del Genio: “Provo a spiegarlo”

Il giornalista Paolo Del Genio ha approfondito gli aspetti tattici del Napoli di Rudi Garcia nelle prime settimane di lavoro.

Il giornalista televisivo di Telecapri, Paolo Del Genio, ha approfondito gli aspetti tattici del Napoli di Rudi Garcia nelle prime settimane di lavoro. Attraverso i suoi canali social, Del Genio ha analizzato il sistema di gioco adottato dal Napoli in queste prime uscite stagionali, mettendo a confronto le similitudini e le differenze rispetto all’era Spalletti.

Secondo l’analisi del giornalista, il Napoli di Garcia sembra svilupparsi principalmente con un sistema di gioco 4-3-3. Nelle fasi di possesso, la costruzione del gioco parte spesso dal portiere, il quale serve uno dei due difensori centrali. Gli esterni bassi si posizionano vicino ai centrali di centrocampo, mentre le mezzali si allineano con gli esterni d’attacco, alle spalle della prima punta. Durante questa fase, la squadra cerca di muoversi negli “half space” per creare spazi e opportunità di gioco. Di conseguenza, la disposizione diventa un 2-3-4-1.

“Ci provo: lo sviluppo del sistema 4-3-3 spesso parte con il portiere che serve uno dei 2 centrali. Gli esterni bassi alzano e stringono la posizione quasi al fianco del centrale di centrocampo. Le mezzali si allineano con gli esterni d’attacco alle spalle della prima punta. In possesso, di base poi si muovono alla ricerca degli half space, si sviluppa quindi con un 2-3-4-1. Quando inizia squadra avversaria che gioca a 4 dietro si portano in pressione riferimenti con esterni alti su esterni bassi e prima punta più una delle due mezzali sui centrali difensivi avversari. Quindi diventa, se proprio dobbiamo giocare con i numeri, 4-4-2. Dipende dall’avversario ovviamente”.

Del Genio ha poi aggiunto: “Se iniziano a 3 si prendono riferimento con esterni alti stretti e prima punta sui 3 difensori. Quindi visto che in non possesso dipende da avversario visto che si gioca con i riferimenti, per definire un sistema di gioco l’ indicazione è lo sviluppo che essendo 2-3-4-1 ha, come base, come già detto, il 4-3-3. Ci vediamo stasera alle 20,50 su Telecapri con il nostro appuntamento in diretta da Castel di Sangro. P.S. Per ora quindi Garcia uguale a Spalletti, nessuna novità tattica da segnalare“.