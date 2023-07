Napoli su Mavropanos, ma la cifra è un ostacolo. Spunta un nuovo nome in difesa

Il Napoli vigile su Kostantinos Mavropanos, ma la richiesta è alta: si valutano Nayef Aguerd del West Ham come alternativa.

Calciomercato Napoli – Nella frenetica ricerca di un nuovo difensore centrale che possa sostituire Kim, ormai un nuovo giocatore del Bayern Monaco, il Napoli si dimostra attento e vigile sul mercato. Secondo le ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport, il club capitanato da Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Kostantinos Mavropanos, giocatore di proprietà dello Stoccarda, con cui le trattative sarebbero in corso da diverse settimane.

Il difensore greco è stimato dai tedeschi intorno ai 22 milioni di euro, una cifra considerevole che potrebbe rappresentare un ostacolo per i piani della squadra partenopea. la dirigenza del Napoli è risoluta a trovare il rinforzo adeguato per la retroguardia e sta valutando alternative interessanti.

Tra le opzioni prese in considerazione, spicca il nome di Nayef Aguerd, giocatore di proprietà del West Ham. Il calciatore ha suscitato l’interesse del mister Rudi Garcia, il quale lo reputa una valida aggiunta al roster azzurro.

La scelta del nuovo difensore non verrà fatta affrettatamente: il Napoli è determinato a prendersi tutto il tempo necessario per valutare attentamente le opzioni sul tavolo e assicurarsi di effettuare la decisione giusta per rinforzare la squadra in vista delle prossime sfide.