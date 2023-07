CDS- Mavropanos-Napoli, c’è l’accordo con gli agenti: il greco vuole Garcia. La richiesta dello Stoccarda

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con Mavropanos, ma deve convincere lo Stoccarda a cederlo: il club tedesco chiede 22 milioni per il cartellino.

Calciomercato Napoli. Il Napoli sembra aver fatto passi avanti importanti nella trattativa per portare il difensore Konstantinos Mavropanos dallo Stoccarda alla squadra di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe incassato il gradimento del calciatore greco e dei suoi agenti al trasferimento in azzurro.

Il Napoli avrebbe quindi raggiunto un accordo con Mavropanos, ma resta da convincere lo Stoccarda a cedere il giocatore. Il club tedesco avrebbe fissato il prezzo del cartellino intorno ai 22 milioni di euro e non intende scendere sotto questa cifra. De Laurentiis, da parte sua, proverà ad abbassare le pretese dello Stoccarda, forte del sì del giocatore al trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Mavropanos, classe ’97, è reduce da un’ottima stagione in Bundesliga, dove si è affermato come uno dei migliori centrali del campionato tedesco. Il greco sarebbe il profilo ideale per rinforzare la retroguardia del Napoli, che con ogni probabilità perderà Koulibaly in estate. L’arrivo di Mavropanos garantirebbe a Garcia un centrale dal sicuro avvenire e perfettamente complementare a Rrahmani.

Il Napoli continuerà a trattare con lo Stoccarda nei prossimi giorni per cercare di limare il prezzo del cartellino. La volontà del giocatore sembra chiara: Mavropanos vuole giocare la Champions League con la maglia azzurra. Ora sta a De Laurentiis trovare la formula giusta per accontentare tutte le parti.