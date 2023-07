REPUBBLICA: Napoli-Osimhen accordo raggiunto. Adl aspetta Calenda in ritiro per stringersi la mano

Il Napoli è vicinissimo al rinnovo di Victor Osimhen: Previsto un incontro tra De Laurentiis e l’agente Calenda a Castel di Sangro.

Calciomercato Napoli. Sembra essere a un passo l’accordo per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. L’attaccante nigeriano, reduce da una stagione strepitosa, è pronto a legarsi agli azzurri fino al 2027 con un ingaggio da vero top player, tra i 7 e gli 8 milioni di euro a stagione.

Secondo quanto riporta Repubblica, la trattativa procede spedita e c’è grande ottimismo in casa Napoli per la fumata bianca. Manca solo l’ultimo incontro decisivo tra il presidente De Laurentiis e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, per stringersi la mano e siglare l’accordo.

L’incontro potrebbe avvenire proprio nel ritiro di Castel Di Sangro, dove Osimhen è stato acclamatissimo dai tifosi nel primo allenamento. Sarebbe un grande colpo di mercato per il Napoli blindare il proprio gioiello, corteggiato da diversi top club europei.

Nel nuovo contratto ci sarà anche una clausola rescissoria importante, anche se inferiore ai 200 milioni: la forbice dovrebbe essere tra i 140 e i 160 milioni di euro. Un segnale di come il Napoli punti fortissimo su Osimhen per aprire un nuovo ciclo vincente.

I tifosi azzurri non vedono l’ora che arrivi l’annuncio ufficiale per scacciare le voci di mercato su Paris Saint Germain e club inglesi e sauditi. Il rinnovo di Osimhen sarebbe il vero grande colpo dell’estate del Napoli.