Al Hilal-Osimhen summit a Parigi, l’agente spinge per gli arabi

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Al Hilal sarebbe pronto a presentare un’offerta monstre per strappare Osimhen al Napoli dopo il mancato arrivo di Mbappé.

Calciomercato Napoli. Dopo il mancato arrivo di Kylian Mbappé, finito al PSG, l’Al Hilal sembra aver virato con decisione su Victor Osimhen del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il club saudita sarebbe pronto a presentare un’offerta monstre per strappare il centravanti nigeriano al club partenopeo.

A confermare lo scenario è il giornalista Loic Tanzi, intervenuto a Tv Play: “C’è la possibilità concreta che l’Al Hilal faccia un’offerta per acquistare Osimhen dal Napoli. Possibile meeting tra calciatore e rappresentati arabi a Parigi? Perché no. Ci sono tante persone attorno a Osimhen che spingono per nuovi affari e che possono portare al Napoli e al calciatore delle offerte molto generose. L’interesse dei sauditi può cambiare tutto“.

L’Al Hilal sarebbe dunque pronto a soddisfare le richieste economiche del Napoli, che valuta Osimhen oltre 100 milioni di euro. Un’offerta shock che potrebbe far vacillare il club azzurro.

Tuttavia, filtrano notizie positive sul fronte rinnovo per il Napoli. Secondo Calciomercato.it, c’è ottimismo sulla firma imminente del prolungamento contrattuale tra Osimhen e il club partenopeo, con annuncio possibile nei prossimi giorni. L’intesa tra ADL e l’agente Calenda sarebbe vicina.

Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma l’interesse dell’Al Hilal per Osimhen rischia di scombinare i piani del Napoli.