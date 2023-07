Ziliani: “Juventus ancora nei guai, ora rischia davvero grosso”

Paolo Ziliani, prevede grossi problemi per la Juventus, anticipando una possibile squalifica da competizioni europee a causa di gravi illeciti.

I giornalista Paolo Ziliani è tornato alla carica contro la Juventus, paventando il rischio di una possibile esclusione dalle coppe europee per i bianconeri.

Ziliani,giornalista de Il Fatto Quotidiano ed ex Mediaset, ha fatto queste osservazioni in seguito alla decisione di ammettere con riserva il Barcellona alla Champions League. Secondo Ziliani, l’ammissione sub judice del Barcellona indica che la Juventus potrebbe anche lei trovarsi in una posizione precaria.

Secondo Ziliani, la decisione UEFA sul Barça avrebbe riflessi preoccupanti anche per la Vecchia Signora. Con due sentenze di condanna già inflitte (una definitiva sul caso plusvalenze e una di primo grado per le manovre sugli stipendi), la Juventus sarebbe pesantemente a rischio.

“Se il ragionamento dell’UEFA vale per il Barcellona come per la Juventus, allora per il club bianconero le cose potrebbero volgere al peggio,” ha affermato Ziliani. Ha citato due condanne recenti contro la Juventus, una delle quali è definitiva, che hanno portato a una penalizzazione di 10 punti per il club e a squalifiche per i suoi quattro massimi dirigenti.

In particolare, Ziliani punta il dito contro il presidente Agnelli, squalificato per 3 anni e 4 mesi complessivi dai procedimenti. La sua posizione, secondo il giornalista, potrebbe avere conseguenze nefaste sul cammino europeo della Juventus, con l’esclusione dalla Champions che viene definita “matematica”. Ziliani, ha concluso dicendo che la squalifica potrebbe non limitarsi a una sola stagione, a causa della gravità delle accuse.