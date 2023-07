Elmas carica il Napoli: "Senza Kim possiamo comunque ripeterci. E con Garcia..."

Elif Elmas carica il Napoli in vista della nuova stagione: nonostante l’addio di Kim, la squadra può ripetersi grazie anche al nuovo allenatore Rudi Garcia che sarà un esempio per tutti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Alla vigilia dell’amichevole contro l’Hatayspor, Elif Elmas ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul ritiro del Napoli a Castel Di Sangro.

Il centrocampista macedone ha parlato della partita contro la squadra turca, colpita lo scorso febbraio dal terremoto che è costato la vita anche al calciatore Atsu. “Sarà bello giocare con loro”, ha detto Elmas.

Sulla possibilità di ripetere la straordinaria stagione passata, Elmas è stato chiaro: “È andato via solo Kim, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d’Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in amichevole“.

Grande fiducia nel nuovo tecnico Rudi Garcia, che dopo gli anni alla Roma e al Lione è pronto a guidare gli azzurri: “Lui è un bravo allenatore come ha già dimostrato. Sarà un esempio per tutti noi. Mi sta aiutando a crescere. In bocca al lupo”.

Infine, sul suo ruolo in campo, Elmas si è detto pronto a giocare ovunque: “Ancora non ho parlato con Garcia, deciderà lui dove schierarmi“.