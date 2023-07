Castel di Sangro, ecco le nuove pettorine degli azzurri – FOTO

Il Cambio di Slogan del Napoli: Da ‘Sarò con te e tu non devi mollare’ a ‘A new era, from Napoli to the world’“.

Nelle ultime ore, a Castel di Sangro, durante la sessione di allenamento pre-campionato, è emersa una sorprendente novità legata all’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Due anni fa, il tecnico toscano fece scrivere dietro le pettorine indossate dai calciatori partenopei un motto carico di significato: “Sarò con te e tu non devi mollare”.

Con l’arrivo di Garcia, l’allenatore ha deciso di apportare un cambiamento significativo al suo slogan motivazionale. La nuova frase, svelata sulle pettorine durante l’allenamento, recita: “A new era, from Napoli to the world”. Questo nuovo slogan è strettamente legato all’ambito del marketing e alla crescita del marchio Napoli, particolarmente dopo la conquista dello scudetto.

Questa nuova frase, già mostrata in anteprima durante la presentazione delle nuove maglie, potrebbe diventare il mantra che accompagnerà il Napoli nella prossima stagione, fornendo l’energia necessaria per affrontare le sfide che li attendono. Di seguito la foto delle nuove pettorine: