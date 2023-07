Amichevole Napoli-Hatayspor: dove vederla in streaming

Tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Hatayspor, amichevole precampionato degli azzurri: Streaming e diretta tv su Sky.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli affronta l’Hatayspor, squadra turca, in amichevole precampionato. La partita si gioca sabato 29 luglio 2023 alle 18:30 allo stadio Patini di Castel di Sangro, sede del ritiro estivo degli azzurri.

Dove vedere Napoli-Hatayspor in diretta tv

Napoli-Hatayspor sarà trasmessa in diretta tv su Sky Primafila (canale 251 satellite) in pay per view al costo di 9.99 euro.

Nessuna copertura in chiaro, dunque servirà sottoscrivere l’evento on demand per guardare la sfida.

Dove vedere Napoli-Hatayspor in streaming

Napoli-Hatayspor non sarà visibile in diretta streaming, poiché trasmessa solo su Sky in pay per view. Niente visione su SkyGo o NOW.

Le probabili formazioni di Napoli-Hatayspor

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Pronostico Napoli-Hatayspor

Il pronostico di Napoli-Hatayspor è l’1 fisso con Over, vista la differenza tecnica tra le due squadre, specialmente se Garcia deciderà di puntare sui propri elementi principali (Osimhen, Kvaratskhelia e non solo) in tutti i reparti. Gli azzurri puntano a trovare ritmo partita in vista dell’inizio del campionato.