A Napoli è nato un esemplare di giaguaro nero, fra gli animali più rari al mondo, è stato chiamato Victor in onore di Osimhen.

Napoli è al centro di due eventi eccezionali che stanno facendo parlare tutto il mondo: la vittoria dello scudetto da parte della squadra di calcio locale, guidata da Luciano Spalletti, e la nascita di un raro esemplare di giaguaro nero nello zoo della città.

La connessione tra questi due eventi? Un nome: Victor. Così è stato chiamato il cucciolo di giaguaro, lo stesso nome di Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli e capocannoniere della scorsa Serie A.

Una scelta non casuale per omaggiare una stagione storica per il club partenopeo, impreziosita dalla nascita di questo piccolo “miracolo” allo zoo cittadino.

Il piccolo Victor, nato dall’unica coppia riproduttiva di giaguaro (Panthera onca) presente oggi in Italia, gode di ottima salute e delle cure parentali di una mamma molto premurosa, Ananga. Questa mamma giaguaro non perde di vista un attimo il suo piccolo e si occupa di tutte le sue necessità.

La nascita di un giaguaro nero è un evento raro e significativo, dato che questi animali sono tra i più rari al mondo. L’evento ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di animali e ha portato una luce di speranza per la conservazione di questa specie.

Gli appassionati di calcio e natura possono ammirare il raro esemplare di giaguaro nero recandosi presso lo zoo di Napoli, e magari fantasticare sui futuri exploit con la maglia azzurra del “quasi omonimo” Victor Osimhen, pronto a stupire ancora dopo una stagione da protagonista. Due Victor per una città che sta vivendo un periodo d’oro.