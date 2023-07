Guarda la Serie A su Paramount Plus con la VPN: ecco come seguire tutte le partite in streaming

Serie A su Paramount Plus, è possibile? La risposta per tutti gli appassionati che cercano sul web una soluzione per seguire le partite.

Molti appassionati cercano sul web una soluzione per seguire le partite di Serie A tramite la piattaforma di streaming Paramount Plus. Sebbene sia nota per i suoi contenuti di intrattenimento, Paramount Plus ha effettivamente aperto le porte allo streaming delle partite di calcio, offrendo agli amanti del calcio l’opportunità di godersi la Serie A. C’è però un “ma” importante che va spiegato.

Paramount Plus, il servizio di streaming di Paramount Global, è celebre per la sua vasta gamma di contenuti, tra cui film in anteprima, serie TV, produzioni originali e programmi legati a canali come Nickelodeon, MTV e Comedy Central. Il servizio ha fatto il suo ingresso in Italia il 15 settembre, offrendo una prova gratuita e la possibilità di abbonarsi anche tramite Sky.

Ma come può Paramount Plus trasmettere le partite di Serie A quando i diritti esclusivi appartengono a DAZN? La risposta risiede nella partnership rinnovata tra Paramount Global e UEFA, valida dalla stagione 2024/2025 alla stagione 2029/2030. Questa collaborazione permette a Paramount Plus di trasmettere le partite della Champions League e della Serie A, ma solo per il mercato statunitense, poiché in Italia Paramount Global non possiede tali diritti di trasmissione.

Qui entra in gioco la tecnologia VPN. Una VPN, o Virtual Private Network, è una rete privata virtuale che consente agli utenti di navigare in modo anonimo attraverso un canale di comunicazione riservato, nascondendo la propria identità e posizione. Una volta attivata la VPN e selezionato un server negli Stati Uniti, gli utenti con un abbonamento a Paramount Plus possono accedere al catalogo statunitense, il quale include le partite della Champions League e della Serie A.

Sebbene questa soluzione possa sembrare un po’ al limite, in teoria dovrebbe funzionare. In Italia, la Serie A può essere vista tramite DAZN o SKY, mentre la Champions League è trasmessa da Sky, Infinity+ e Amazon Prime. Per un utente negli Stati Uniti, un solo abbonamento a Paramount Plus è sufficiente per accedere a tutte le partite. Utilizzando una VPN, anche gli utenti in Italia potrebbero potenzialmente fare lo stesso.

L’abbonamento a Paramount Plus in Italia costa 7,99 euro al mese, con la possibilità di risparmiare optando per l’abbonamento annuale a 79,99 euro all’anno. Se il metodo della VPN si dimostra efficace, gli utenti potrebbero avere accesso a tutte le partite della Champions League e della Serie A a un costo mensile notevolmente inferiore rispetto ai prezzi attuali di DAZN.

E’ importante notare che questa soluzione non è garantita al 100%, e potrebbero esserci problemi con la qualità dello streaming e con la telecronaca. Nonostante ciò, se gli utenti riescono a far funzionare questo metodo e sono disposti a tollerare uno streaming di qualità inferiore, avranno accesso a praticamente tutte le partite di calcio a un costo molto inferiore rispetto agli abbonamenti a DAZN, Amazon Prime e Infinity.